Breitbart News

Traducción Blog católico: Religión la Voz Libre.

La Pontificia Academia de las Ciencias ha invitado al gobernador de California, Jerry Brown, a pronunciar un discurso de apertura en su próxima reunión sobre el cambio climático que se celebrará en el Vaticano.



El taller del Vaticano del 2 al 4 de noviembre titulado “Salud de las personas, salud del planeta y nuestra responsabilidad: cambio climático, contaminación del aire y salud” intentará vincular los riesgos para la salud derivados de la contaminación del aire con el cambio climático antropogénico provocado por las emisiones de carbono.



Esta no es la primera vez que el Vaticano ofrece una plataforma al controvertido gobernador de California desde donde proclamar sus puntos de vista sobre el calentamiento global.



Invitado a hablar en un evento similar del Vaticano en 2015, Jerry Brown, un niño querido de Planned Parenthood, criticó duramente a los escépticos del cambio climático, llamándolos “trogloditas” bien financiados que están decididos a “embaucar” a los crédulos.



El Vaticano acogió a 10 alcaldes demócratas de EE. UU., Así como al gobernador Jerry Brown de California en su evento, mientras que no hubo republicanos presentes. Al final del evento, Brown se unió a los otros políticos para firmar una declaración que establece que “el cambio climático inducido por el hombre es una realidad científica, y su control efectivo es un imperativo moral para la humanidad”.



En su discurso, Brown dijo que el cambio climático es “la mayor amenaza de nuestro tiempo” después de la aniquilación nuclear. “





Pidió una cruzada contra la “fiera oposición y la inercia ciega” de los escépticos del cambio climático “bien financiados”.



“Tenemos una oposición muy poderosa que, al menos en mi país, gasta miles de millones en tratar de sacar a gente como ustedes de sus cargos y elegir a trogloditas y otros negadores de la ciencia obvia”, dijo Brown en la conferencia.



El gobernador dijo que a pesar de la oposición mantuvo un punto de vista positivo, citando al líder comunista italiano Antonio Gramsci, quien habló del “pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad”.



Durante su visita a Roma, Brown, que era seminarista jesuita en los años setenta, se reunió con el padre Adolfo Nicolás, superior general de la orden jesuita.



Aunque nominalmente católico, Brown ha sido un ferviente defensor del “aborto a petición” en oposición a la defensa del niño por nacer que hace la Iglesia Católica, y se ha autodenominado “un campeón inflexible del derecho de la mujer a elegir”. También apoya la financiación federal de Planned Parenthood y otros proveedores de servicios de aborto, llevando a Planned Parenthood a referirse a él como “el candidato real –pro elección (a abortar)- para gobernador”.



Como era de esperar, California representa un número desproporcionadamente alto de abortos en los EE. UU., Y aunque solo el 12 por ciento de la población nacional vive en el estado, el 29 por ciento de todos los abortos se llevan a cabo allí.



El hombre del Vaticano que organiza el taller es el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. Sánchez fue criticado en mayo de 2016 por ofrecer una plataforma del Vaticano a otros defensores conocidos del aborto y el control de la población, como Jeffrey Sachs y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, así como el embaucador de la población Paul Ehrlich.



Cuando se le preguntó acerca de la decisión de reclutar oradores tan divergentes de la enseñanza católica, Sánchez le dio la culpa al Tea Party y la industria petrolera, y sugirió que él no era responsable porque “solo soy el canciller”.



Sánchez también fue criticado por la composición homogénea del taller de mayo y por sus esfuerzos por silenciar a cualquiera que trajera una visión del cambio climático en desacuerdo con la línea oficial del partido.



La conferencia de noviembre abordará tanto la contaminación como el cambio climático en un intento de vincular los dos temas muy diferentes.

Noticia relacionada:

¿Satanás está al mando? El Vaticano promociona ideólogos pro-aborto

Bergoglio confía que los abortistas ‘solucionen’ los problemas que ellos mismos le están causando a la tierra.

Mientras Francisco Habla de Economía los Sacrilegios Continúan

Judie Brown: Lo Intentamos – y fracasamos – Francisco NO nos ayudó contra la abortista Planned Parenthood.

Bergoglio a favor del aborto.

Anuncios