El Obispo Nazzareno Marconi de Macerata, se avergüenza de la fe católica y en lugar de defender públicamente la fe católica, pidió disculpas por el rezo de Avemaría en universidad italiana de Macerata.

La oración es un poder que puede asustar: el 13 de octubre a las 5:30 p.m., Clara Ferranti, profesora de Lingüística en la Universidad de Macerata, Italia, interrumpió su lección para recitar un Ave María por el centenario de Fátima. La pequeña oración causó una tormenta en la Universidad. Como consecuencia, el obispo de Macerata, Nazareno Marconi, de manera irónica, se disculpó en nombre de los fieles por – “desestabilizar la serenidad de una universidad”. Y, “La agitación causada por un Ave María nos recordó una vez más que la oración es una fuerza, un poder que puede asustar”.

Macerata. Profesora recita Ave María. El rector se disculpa, el obispo también.

La universidad de Macerata tiene raíces católicas y bendición papal. Fue fundada en 1290 y es una de las más antiguas de Italia.

Mateo 10:32-36 A todo el que me confesare, pues, delante de los hombres, también le confesaré Yo delante de mi Padre, que está en los cielos; y al que me negare delante de los hombres, también le negaré Yo delante de mi Padre, que está en los cielos.

No creáis que he venido a traer la paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la espada, porque yo he venido a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre sus mismos domésticos.

Santo Tomás de Aquino enseña que los pecados contra Fe están entre los más grandes de los pecados.

Un verdadero obispo de la Iglesia católica está obligado bajo juramento a profesar públicamente la fe católica y a defenderla incluso con su propia vida. Nazareno Marconi de Macerata no están en plena comunión con la Iglesia católica.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución “Licet ab initio“, para defender a la Iglesia de las herejías. Es la más antigua de las nueve Congregaciones de la Curia.

— El texto de la « Profesión de Fe y del Juramento de fidelidad al asumir un oficio que se ha de ejercer en nombre de la Iglesia », publicados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 9 de enero de 1989 (AAS 81 [1989] 104-106).

§ 2. Así mismo se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe; se opone por tanto a la doctrina de la Iglesia católica quien rechaza dichas proposiciones que deben retenerse en modo definitivo.

Entre las verdades relacionadas con la revelación por necesidad histórica, que deben ser tenidas en modo definitivo, pero que no pueden ser declaradas como divinamente reveladas, se pueden indicar, por ejemplo, la legitimidad de la elección del Sumo Pontífice o de la celebración de un concilio ecuménico; la canonización de los santos (hechos dogmáticos); la declaración de León XIII en la Carta Apostólica Apostolicae Curae sobre la invalidez de las ordenaciones anglicanas[37], etc.

Can. 1436

§ 1. Quien niega alguna verdad que se debe creer por fe divina y católica, o la pone en duda, o repudia completamente la fe cristiana, y habiendo sido legítimamente amonestado no se arrepiente, debe ser castigado, como hereje o apóstata, con excomunión mayor; el clérigo, además, puede ser castigado con otras penas, no excluída la deposición.

