Cristo viene en segundo lugar: actualmente, la Iglesia no está interesada en la fe y en la proclamación de la fe según Monseñor Luigi Negri, ex arzobispo de Ferrara-Comacchio, Italia. Hablando con La Fede Quotidiana, Negri explicó: “No me parece que la Iglesia ponga a Cristo en primer lugar, sino a otros valores”. (Gloria TV Noticias)

