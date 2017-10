es.news Al padre Jorge Mario Bergoglio no se le permitió celebrar la Santa Misa en publico, desde 1990 hasta 1992, escribe Thomas Schirrmacher, el presidente de la Comisión Teológica de la Alianza Evangélica Mundial, en su libro “Kaffeepausen mit dem Papst“ [Coffee breaks with the Pope] (2017).

Según fuentes que hablaron con es.news, esta información se corresponde con la verdad. Bergoglio tuvo un fuerte enfrentamiento con sus hermanos jesuitas, muchos de ellos ex amigos suyos. Fue acusado de ejercer un liderazgo paralelo y provocar serias divisiones internas. Cuando fue elegido obispo auxiliar de Buenos Aires se cortó todo vínculo por parte de los jesuitas y se le prohibió pasar la noche en una casa jesuita.

